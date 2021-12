Le notizie sulla famiglia nuova famiglia OnePlus 10 si stanno intensificando negli ultimi giorni a conferma che qualcosa si sta muovendo. Infatti, proprio in queste ore è arrivata la conferma da parte di Pete Lau, CEO dell’azienda.

L’Amministratore Delegato ha condiviso su Weibo il seguente messaggio: “OnePlus 10 Pro, ci vediamo a gennaio“. Si tratta di una comunicazione che lascia poco spazio alle interpretazioni confermando quanto ci si aspettava da tempo.

Un primo assaggio del device verrà dato nel primo mese del 2022 ma non è chiaro se si tratta del lancio vero e proprio o solo di una presentazione. Infatti, l’azienda potrebbe annunciare il flagship con una commercializzazione nei mesi successivi. La seconda ipotesi invece prevede un evento dedicato al lancio di qualche caratteristica particolare come il comparto fotografico.

Gennaio potrebbe essere il mese del debutto di OnePlus 10 Pro

In attesa di scoprire quali sono le notizie che OnePlus ha in serbo per noi, Waqar Khan ha realizzato un primo render del possibile design del flagship. Ricordiamo che OnePlus 10 Pro dovrebbe essere caratterizzato da un display OLED LTPO da 6,7 pollici.

Il pannello avrà una risoluzione 2K+ con refresh rate a 120Hz e punch hole per la fotocamera frontale da 32MP. Il SoC scelto dal brand è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da 8/12GB di RAM e 128/256GB di RAM.

Il comparto fotografico sarà composto da un’ottica principale da 48MP, un sensore ultrawide da 50MP e da un teleobiettivo da 8MP e zoom ottico da 3x. La batteria sarà da 5.000mAh con ricarica rapida a 80W con cavo e 50W in modalità wireless. Il device potrà contare sull’interfaccia ColorOS 12 basata su Android 12.