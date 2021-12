Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, aumenta l’attesa per i device di nuova generazione. Tra gli smartphone più interessanti del 2022 possiamo certamente citare la famiglia OnePlus 10. Le indiscrezioni indicano che il debutto del flagship avverrà prima del solito, quindi già tra gennaio e febbraio potrebbe esserci l’evento di lancio.

In attesa di maggiori informazioni da parte del brand, dobbiamo affidarci ai leaker che ci anticipano molti dettagli dei terminali in uscita. In particolare, grazie alle informazioni di Digital Chat Station, possiamo scoprire le principali specifiche tecniche di OnePlus 10 Pro.

Lo smartphone sarà caratterizzato da un display LTPO AMOLED da 6.7 pollici. Il pannello supporterà la risoluzione 2K e il refresh rate a 120Hz. Inoltre, integrerà il punch hole dedicato alla fotocamera frontale da 32 megapixel nella parte superiore sinistra.

OnePlus 10 Pro non sembra avere più segreti

Il sistema potrà contare sul SoC Snapdragon 8 Gen 1 appena presentato da Qualcomm. Ci aspettiamo almeno 12GB di RAM LPDDR5 e fino a 256GB di memoria interna UFS 3.1. La batteria prevista sarà da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W con cavo e a 50W in modalità wireless.

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, OnePlus 10 Pro potrà sfruttare tre ottiche. La principale sarà da 48 megapixel e sarà affiancata da una ultrawide da 50MP e da un teleobiettivo da 8MP.

Sempre secondo le indiscrezioni di Digital Chat Station, lo smartphone sarà certificato contro le infiltrazioni di acqua e polvere. Infine, il sistema operativo sarà la ColorOS 12, interfaccia proprietaria di OPPO basata su Android 12. I prezzi restano ancora avvolti dal mistero ma siamo certi che arriveranno nuovi dettagli nel corso delle prossime settimane.