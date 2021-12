Il Spagna è successo un evento che ha dell’assurdo. Il canale ufficiale di Amazon Prime Video della penisola Iberica è stato bannato da Twitch. La particolarità sta nel fatto che la piattaforma di streaming è di proprietà del colosso dell’e-commerce.

Il motivo che ha portato al ban del canale è per una violazione delle norme di Twitch riguardo la nudità. Sulla piattaforma viola non è possibile contenuti di nessun genere a sfondo sessuale anche se questi hanno carattere educativo o informativo .

La conduttrice, durante la diretta, ha anche sottolineato la cosa confermando che il gesto avrebbe comportato il ban immediato del canale. Cosa che infatti è immediatamente avvenuta come è possibile vedere sul tracker dedicato.

Trattandosi del primo evento del genere, il ban è durato solo 24 ore e il canale di Amazon Prime Video è tornato operativo senza grossi problemi. Al momento non sono chiare le motivazioni del gesto da parte della conduttrice ma non è da escludere il fine pubblicitario.

Infatti, dopo l’evento c’è stato uno scambio di messaggi tra il canale ufficiale Twitter di Prime Video España e la stessa Álvarez. La conduttrice ha presentato le proprie scuse per l’increscioso evento ma al tempo stesso ha affermato che d’ora in po indosserà sempre un reggiseno per condurre lo spettacolo.