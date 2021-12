Tuttavia, si tratta solo e soltanto di truffe che puntano a svuotare i portafogli e le carte di credito dei malcapitati. Se le email di phishing riescono ad aggirare i filtri di SPAM e finiscono nella casella della posta in arrivo potrebbero sorgere grossi problemi .

Tuttavia, i truffatori sono a conoscenza di questo desiderio diffuso e provano in tutti i modi a far cadere gli ignari investitori nella propria trappola . Le email di phishing si fanno ogni giorno più numerose e fastidiose promettendo guadagni facili .

Il mondo delle criptovalute è molto particolare e certamente affascinante. Molti utenti infatti si sono arricchiti scommettendo sui Bitcoin e sulle altra cpritomonete e, per questo motivo, nuovi investitori sono sempre pronti a farsi avanti.

Per permettervi di riconoscere con facilità uno dei possibile messaggi di phishing, riportiamo di seguito riportiamo il messaggio ricevuto da un nostro lettore. Abbiamo mantenuto l’impostazione esatta rimuovendo tutti i link dannosi a piattaforme esterne: “Il prossimo pagamento è stato trattato con successo da €56.426,82

Bitcoin ti ha appena inviato 1,074BTC.

La valuta trasferita è immediatamente disponibile e puoi visualizzare i dettagli della transizione nel tuo account. Metodo di pagamento: HSBC*****4304

Tassa: 1,20 euro

Subtotale: 56.425,62 euro

Totale: 56.426,82 euro

Conferma il pagamento!”

Il nostro consiglio è sempre quello di cancellare messaggi simili a questo senza pensarci troppo nel caso in cui li doveste ricevere. Tutti i link presenti nell’email riportano a pagine non sicure che i truffatori utilizzano per rubare i dati sensibili degli utenti.