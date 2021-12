Durante la scorsa settimana, moltissimi utenti che hanno investito in criptovalute pensavano di avercela fatta a diventare miliardari. Accedendo alla piattaforma Coinbase infatti, tutte le criptovalute presentavano tassi di crescita esponenziali.

Di conseguenza, anche con un investimento minimo, i potenziali guadagni erano nell’ordine dei miliardi di euro. Purtroppo però, gli investitori sono dovuti tornare con i piedi per terra molto presto perchè i guadagni da record erano solo frutto di un glitch.

La stessa piattaforma Coinbase ha confermato l’errore di visualizzazione attraverso un post su Twitter. Nel cinguettio si legge che gli errori sul conteggio sono solamente grafici e non hanno avuto effetti sul portafoglio degli investitori.

We're aware some customers are seeing inflated values for non-tradable crypto assets on https://t.co/ohqDivCZYw and Coinbase Wallet. This is a display issue only and does not impact trading.

— Coinbase Support (@CoinbaseSupport) December 14, 2021