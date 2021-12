Ad agosto, Apple Arcade ha raggiunto i 200 giochi disponibili sul servizio e nuovi titoli vengono introdotti su base settimanale. Disney Melee Mania, di Mighty Bear Games, è il gioco più recente uscito su Apple Arcade e sarà disponibile venerdì.

Disney Melee Mania è un gioco di combattimento in arena in cui i giocatori competono in partite 3v3 di cinque minuti per ottenere il maggior numero di punti. Ralph Spaccatutto, Elsa, Topolino, Buzz Lightyear e altri leggendari personaggi Disney e Pixar sono disponibili tra cui scegliere. Il gioco sarà disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Apple Arcade: correte a provare i nuovi titoli

‘Siamo entusiasti di collaborare con Disney al primo gioco Disney e Pixar, disponibile esclusivamente su Apple Arcade’, ha affermato Simon Davis, CEO di Mighty Bear Games. ‘In un combattimento a tutto campo elettrizzante e furioso, i fan gareggeranno con i campioni Disney e Pixar in stile arcade per sopravvivere alla mischia selvaggia e rimanere sotto i riflettori.’

Nickelodeon Extreme Tennis, con protagonisti i classici personaggi di Nickelodeon come SpongeBob SquarePants, Angelica, Rocko, Garfield e altri, è un altro gioco in arrivo su Apple Arcade. Un’opzione multiplayer mette i giocatori l’uno contro l’altro in ambientazioni a tema Nickelodeon come Bikini Bottom, mentre una modalità storia per giocatore singolo richiede ai giocatori di superare ostacoli unici per ogni personaggio.

Nickelodeon Extreme Tennis sarà accessibile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. La data di uscita del gioco deve ancora essere annunciata, ma gli abbonati ad Apple Arcade possono registrarsi per essere avvisati quando verrà rilasciato. Apple Arcade è un servizio di abbonamento a giochi disponibile tramite l’App Store. Il programma, che costa 4,99 euro al mese, offre ai clienti l’accesso a una crescente libreria di giochi per iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Non ci sono pubblicità o acquisti in-app in nessuno dei giochi su Apple Arcade.