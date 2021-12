Il lancio di PlayStation 5 è avvenuto circa un anno fa e Sony sta cercando di mantenere alto l’interesse verso la propria console next-gen. In queste ore infatti, l’azienda nipponica ha presentato al mondo le nuove cover colorate.

La Collezione Galaxy include cinque cover di colori diversi: Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. Considerando che le prime due colorazioni sono state utilizzate anche sui controller DualSense, anche gli altri tre colori arriveranno sui joystick.

Queste cover hanno lo stesso design di quella originale ma le colorazioni inedite permetteranno agli utenti di personalizzare la console a piacimento. Infatti, già dal primo momento era emerso che la scocca di PlayStation 5 può essere rimossa piuttosto facilmente.

Sony permetterà di personalizzare la propria PlayStation 5 grazie alle nuove cover colorate appena presentate

Il motivo di tale scelta è stato confermato ad un anno di distanza dal lancio. Le cover possono essere rimpiazzate con altre, proprio come se si trattasse della cover di uno smartphone.

Il debutto della Collezione Galaxy è fissato per il 2022 in momenti diversi a seconda delle colorazioni. Le versioni nere e rosse arriveranno sul mercato il prossimo 14 gennaio mentre per le restanti tre non c’è ancora una data certa. Sempre il 14 gennaio arriveranno i nuovi controller DualSense.

Insieme al debutto delle cover ufficiali, ci aspettiamo anche l’arrivo di tante soluzioni non ufficiali. L’azienda Dbrand aveva già iniziato la vendita di cover personalizzate, ma Sony ha cercato di bloccare il tutto.

I toni tra le due aziende si sono abbassati dopo che Dbrand ha modificato la forma e lo stile per rendere le cover meno simili a quelle ufficiali. Tuttavia, con la discesa in campo di Sony, gli utenti certamente saranno assaliti dalla voglia di personalizzare la propria PlayStation 5.