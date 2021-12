Netflix gratis su Android? Sì, ma non per tutti

Netflix gratis su tutti i dispositivi Android? Secondo quanto è emerso in queste ore in rete sembra essere proprio così, ma non per tutti.

Netflix finalmente gratis su tutti i dispositivi Android? Secondo quanto è emerso in queste ore in rete sembra essere proprio così. Tuttavia, si tratta di un’opportunità rivolta esclusivamente a degli utenti specifici. Vediamo qui di seguito di cosa si tratta.

Netflix gratis sui dispositivi Android, ma solo per alcuni utenti

Nel corso delle ultime ore è emersa in rete una notizia che ha fatto piuttosto scalpore tra gli utenti. Nello specifico, sembrerebbe infatti che l’accesso alla piattaforma di streaming Netflix sarà gratuito su tutti i dispositivi con a bordo Android.

Ma è la verità o si tratta di una truffa? Effettivamente potrebbe sembrare una vera e propria bufala, dato che al momento Netflix è stato e sarà ancora distribuito a pagamento in Europa e nel nostro paese. Tuttavia, esiste davvero una categoria di utenti che potranno beneficiare a tutti gli effetti dei contenuti multimediali presenti sulla piattaforma.

Gli utenti in questione, secondo quanto è emerso, sarebbero in sostanza soltanto i residenti in Kenya. Per questi ultimi, infatti, i costi dell’abbonamento sarebbero gratuiti, dato che li avrebbe presi in carico l’azienda stessa.

Per tutti gli altri utenti (compresi noi in Italia), quindi, non c’è speranza di avere gratuitamente accesso a Netflix. Vi ricordiamo comunque che la nota piattaforma di streaming si arricchisce sempre di tante succulente novità. Tra le ultime new entry, c’è come già detto più volte l’ultima parte de La Casa di Carta, ma sono in dirittura d’arrivo anche Emily in Paris, le storie brevi di Elite e la seconda stagione di The Witcher.