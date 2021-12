In queste ultime settimane erano emerse diverse indiscrezioni riguardanti un nuovo smartphone molto importante per Motorola, ma ora è finalmente arrivato l’annuncio. L’azienda ha infatti presentato poco fa Motorola Edge X30, il suo nuovo smartphone di fascia alta con una selfie camera nascosta nel display.

Motorola svela il suo nuovo flagship, il nuovo Motorola Edge X30

Anche Motorola ha finalmente presentato la sua versione di smartphone con una fotocamera anteriore integrata all’interno del display. Nello specifico, si tratta del nuovo Motorola Edge X30, nella sua versione denominata Special Edition (l’azienda ha comunque presentato una versione standard senza selfie camera in display, il Motorola Edge X30).

Andando nel dettaglio, troviamo in display OLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento davvero elevata pari a 144Hz. In alto al centro è collocata la fotocamera per i selfie che è da ben 60 megapixel. Il comparto fotografico posteriore è invece affidato a un sensore principale da 50 megapixel con OIS, un secondo sensore da 50 megapixel ultragrandangolare e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Un’altra novità di rilievo è poi la presenza del nuovo processore presentato da Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 8 Gen 1, e non mancano memorie super veloci (RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1). Troviamo infine una batteria da 5000 mAh dotata del supporto alla ricarica super rapida da 68W è la nuova release del software di casa Google, ovvero Android 12.

Il prezzo di partenza di Motorola Edge X30 Special Edition è di circa 555 euro al cambio attuale, mentre quello della versione standard è di circa 444 euro. Vi aggiorneremo non appena ci saranno notizie riguardo al loro eventuale arrivo in Italia.