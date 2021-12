WindTre è uno degli operatori che permette di attivare offerte con quantità molto alte di Giga di traffico dati per la navigazione. Le sue tariffe propongono mensilmente fino a 150 GB e non necessitano di spese di rinnovo eccessive. I nuovi clienti, inoltre, hanno a disposizioni opzioni differenti che si pongono l’obiettivo di rispondere alle loro esigenze. Dunque, tutti gli interessati all’acquisto di una nuova SIM WindTre possono optare per la tariffa che ritengono più conveniente, tra le migliori di questo mese vi è la WindTre DI PIÙ FULL 5G Christmas Edition.

Passa a WindTre con l’offerta natalizia con 150 GB!

I nuovi clienti WindTre possono acquistare la SIM e richiedere l’offerta DI PIÙ FULL 5G Christmas Edition accedendo al sito ufficiale del gestore. L’offerta richiederà un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese e permetterà di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

200 minuti verso l’Estero

La tariffa è disponibile in modalità Easy Pay, dunque i clienti dovranno andare incontro alla spesa di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. La modalità di pagamento che si desidererà utilizzare potrà essere indicata al momento dell’attivazione.

L’offerta WindTre DI PIÙ FULL 5G Christmas Edition include nel prezzo i seguenti servizi extra: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di navigazione hotspot, il servizio Call center senza attese. I servizi a sovrapprezzo, invece, sono automaticamente disattivati dal gestore, che evita così l’addebito di spese extra e costi imprevisti.