Tutti i clienti Iliad e MVNO non possono lasciarsi scappare una delle migliori offerte mai proposte dal gestore WindTre. A soli 7,99 euro al mese, la tariffa permette di ottenere ben 101 GB di traffico dati e include nel prezzo tutti i servizi utili. In più, i nuovi clienti non dovranno affrontare alcun costo di attivazione e avranno a disposizione gratuitamente anche la nuova SIM.

Passa a WindTre da Iliad e MVNO con l’offerta GO Star + 101 Easy Pay Digital!

A soli 7,99 euro al mese, la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

I nuovi clienti dovranno affrontare la spesa di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Non saranno previste spese extra e non sarà necessario ricaricare la SIM mensilmente.

L’attivazione della tariffa WindTre GO potrà essere effettuata gratuitamente attraverso il sito ufficiale http://www.windtre.it. I nuovi clienti potranno accedere al sito, indicare il gestore di provenienza e selezionare l’offerta, che non prevede costi di attivazione e permette di ricevere la SIM gratuitamente. L’operazione potrà andare a buon fine soltanto effettuando il trasferimento del numero da uno dei seguenti gestori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I clienti provenienti da uno degli operatori qui indicati non hanno a disposizione soltanto l’offerta con 101 GB. WindTre propone due ulteriori tariffe che garantiscono fino a 100 GB di traffico dati.