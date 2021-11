Durante il mese di agosto la nota azienda cinese Xiaomi aveva presentato ufficialmente lo smartphone entry-level Xiaomi Redmi 10 e da poche settimane ha presentato la nuova serie 11. Tuttavia, secondo quanto è emerso l’azienda ha intenzione di presentare una nuova edizione 2022 di questo device.

Xiaomi Redmi 10 si appresta ad arrivare sul mercato anche nell’edizione 2022

Come già accennato, il noto produttore cinese si appresta ad aggiornare il suo smartphone entry-level a marchio Redmi in una nuova edizione 2022. In particolare, sembra che il prossimo Xiaomi Redmi 10 2022 abbia già ricevuto diverse certificazioni di rilievo.

Nello specifico, il leaker Kacper Zkrypek ha avvistato lo smartphone con il numero di modello 21121119SG nel database IMEI della MIUI. Oltre a questo, il nuovo dispositivo a marchio Redmi è stato avvistato su alcuni database, come ad esempio TKDN, EEC, TUV, IMDA e SDPPI.

L’azienda per il momento non ha rivelato nulla, tanto meno riguardo alle presunte specifiche tecniche. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il comparto fotografico rimarrà invariato rispetto al suo predecessore. Se così fosse, potremmo dunque aspettarci la presenza di tre fotocamere posteriori con sensori fotografici rispettivamente da 50, 8 e 2 megapixel.

Per adesso questo è quanto sappiano su questo nuovo dispositivo della nota azienda cinese Xiaomi. Vi ricordiamo comunque che il suo predecessore Redmi 10 dispone di un display con un foro centrale con tecnologia IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale e con un refresh rate di 90Hz. Le prestazioni sono invece affidate a un processore di casa MediaTek, cioè il Soc MediaTek Helio G88 con diversi tagli di memoria.