L‘offerta winback WindTre GO 100 Star + continua a tentare gli ex clienti del gestore. WindTre ha già proposto la tariffa a diversi utenti ma con una nuova campagna di SMS proroga la data di scadenza entro la quale effettuare l’attivazione e invita i clienti persi a procedere con il trasferimento del numero.

Periodicamente i principali gestori di telefonia tentano di riconquistare la fiducia degli ex clienti presentando delle offerte low cost attraverso le quali permettono di ricevere una quantità abbondante di minuti, SMS e Giga. In questo caso, i clienti che decidono di acquistare una nuova SIM e trasferire nuovamente il numero a WindTre hanno la possibilità di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

Torna in WindTre con l’offerta con 100 GB di traffico dati per la navigazione!

Il costo dell’offerta WindTre GO 100 Star + è di soli 7,99 euro al mese e non è previsto alcun costo di attivazione. Gli ex clienti potranno procedere con l’attivazione recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore ed effettuando l’acquisto della nuova SIM, che richiede una spesa di soli 10,00 euro.

Trattandosi di una tariffa disponibile soltanto in versione winback è bene ricordare che l’attivazione sarà riservata esclusivamente agli ex clienti che riceveranno l’apposito SMS da parte del gestore. Gli utenti interessati a tariffe simili possono comunque consultare la pagina ufficiale WindTre e conoscere le offerte operator attack di questo mese, disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese.