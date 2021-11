Il valore di molte criptomonete continua a salire in maniera vertiginosa e questo le rende uno strumento ottimo per gli investitori. Nella vastità di monete virtuali presenti sul mercato, i Bitcoin sono la cripovaluta più famosa che tutti hanno sentito nominare almeno una volta.

Per questo motivo, i BTC sono lo strumento preferito dai truffatori per preparare le proprie email di phishing. I poveri utenti vengono ingannati dalla promessa di soldi facili e finiscono nella rete degli hacker.

Dalla promessa di pagamenti milionari si passa a conti correnti svuotati in un attimo. Infatti, le email di phishing sono strutturate per far credere ai malcapitati di avere un wallet online pieno di denaro in attesa di essere riscosso.

La nuova email di phishing promette un pagamento di circa 90 mila euro in Bitcoin

Purtroppo, i pagamenti in sospeso sono tutti fittizi e non verranno mai effettuati. I truffatori invogliano gli utenti ad accedere ad una misteriosa piattaforma online per rubare tutti i dati sensibili come il numero di conto corrente, le password e le carte di credito.

Per riconoscere con facilità questa nuova truffa da 90 mila euro, abbiamo deciso di riportare il testo completo di una di queste truffe. Abbiamo rimosso tutti i link a siti esterni non attendibili ma il testo è stato lasciato uguale a come apparirebbe nell’email di phishing:

“Ciao,

In combinazione con i tuoi acquisti online del 3/5 – 2013 avrai (2) Bitcoin sul tuo acquisto.

I tuoi (2) BTC sono attualmente 20 – ottobre – 2020 del valore di € 89.550,00 Poiché il tuo account non è più attivo, segui semplicemente la procedura seguente per accedere al tuo account e raccogliere i tuoi (2) BTC.

Fare clic qui per completare la registrazione e ricevere il pagamento oggi stesso

A causa dell’elevato saldo necessario per proteggere i dati dell’utente. Ti consigliamo di cambiare la password per ogni pagamento.

REGISTRATI QUI!”

Come sempre, consigliamo di cancellare il messaggio senza pensarci troppo.