I tentativi di phishing che coinvolgono i Bitcoin online sono sempre molto diffusi in rete. I truffatori promettono guadagni sostanziosi ed immediati a fronte di un investimento di pochi euro su piattaforme sconosciute.

Come sempre in questi casi, i soldi investiti dall’utente spariscono e i guadagni non si vedranno mai. La truffa consiste proprio nel convincere gli utenti a spendere i propri soldi e rischiare anche quelli presenti sul proprio conto corrente.

Per rendere il tentativo di phishing più credibile, i truffatori si sono inventati una nuova email da far arrivare nelle caselle di posta elettronica: “Bruno Vespa sta seriamente investendo in Bitcoin e guadagnando soldi“.

Bruno Vespa ha guadagnato milioni investendo in Bitcoin, questa è la nuova truffa che gira online

Di seguito è possibile leggere il resto della mail che ha veramente dell’assurdo:

“COS’È SUCCESSO? Lo zio Bruno in realtà trasformando gli italiani in milionari con l’ultimo investimento in Bitcoin. Gli italiani stanno già mettendo da parte milioni di euro standosene comodi a casa loro usando questa “scorciatoia verso la ricchezza” – ma è legale?

(La Repubblica) – Bruno Vespa sta rendendo milionarie le persone che vivono in Italia, ma il governo sta cercando fermarlo. Recentemente, è stato annunciato che Bruno Vespa, il famoso giornalista e personaggio televisivo, ha investito milioni di euro in una nuova app rivoluzionaria, che sta guadagnare mediamente 29.000 euro al mese agli italiani…”

Sottolineiamo che si tratta di una fake news e che Bruno Vespa e La Repubblica non son assolutamente coinvolte in nessun modo. Il tentativo di phishing punta ad ingannare gli utenti facendo credere che il personaggio pubblico e la testata giornalistica supportano l’app per i Bitcoin ma non è assolutamente così.

Se doveste mai ricevere una email del genere, potete cancellarla immediatamente senza farvi troppe domande.