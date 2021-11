Le offerte attivate da Carrefour in occasione del Black Friday 2021, riescono a ridurre i prezzi fino a raggiungere il minimo storico, rappresentando la perfetta occasione per accedere ai prodotti maggiormente desiderati, senza essere minimamente costretti a dover rinunciare alla qualità generale.

Per godere appunto delle riduzioni proposte da Carrefour, ricordiamo essere necessario recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita in Italia, senza differenze particolari in termini regionali o di area di appartenenza. I prodotti non dovrebbero essere limitati, per quanto riguarda le scorte effettivamente disponibili, di conseguenza dovreste trovare unità da acquistare anche in prossimità della data di scadenza della campagna stessa.

Carrefour: questi sconti sono da far perdere la testa

I Black Days di Carrefour sono assolutamente incredibili e spingono davvero gli utenti a poter risparmiare molto più di quanto avrebbero mai pensato. Lo smartphone in promozione appartiene alla fascia bassa del settore, stiamo parlando di Xiaomi Redmi 9AT, un modello dal prezzo addirittura inferiore ai 100 euro, con il quale si raggiungono discrete prestazioni generali.

In parallelo sottolineiamo la presenza della Xiaomi Mi Band 4C in promozione a soli 14,95 euro, un prezzo che a tutti gli effetti appare essere molto ridotto, in confronto al listino di 30 euro (sconto di circa il 50%). Il volantino Carrefour prova comunque a lanciare anche altre riduzioni altrettanto interessanti, per questo motivo non dovete assolutamente perdere le pagine a questo link speciale.