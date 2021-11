Gli utenti delle piattaforme di streaming possono scegliere tra tantissimi contenuti in base al loro genere preferito. Collegandosi su Amazon Prime Video, Disney+ e Netflix, solo per citare i principali, l’offerta spazia tra centinaia di produzioni diverse in attesa di essere viste.

Se scegliere diventa complicato, grazie a JustWatch è possibile scoprire quali sono i film e le serie TV più apprezzati dagli utenti e andare quindi a colpo sicuro. Il sito infatti tiene traccia dei contenuti più visti in Italia in relazione alla settimana appena trascorsa.

I contenuti elencati inoltre sono quelli disponibili su tutte le piattaforme di streaming attualmente attive nel nostro Paese. È possibile trovare produzioni di Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Sky, Infinity e molto altro ancora.

Gli appassionati di streaming si sono appassionati alle avventure di Shang-Chi e di Dexter

TOP 10 – Film in streaming

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Dune Red Notice Space Jam – New Legends The Suicide Squad – Missione Suicida Jungle Cruise Suicide Squad Harry Potter e la pietra filosofale Ghostbusters (Acchiappafantasmi) Grand Budapest Hotel

TOP 10 – Serie TV in streaming

Dexter Arcane Dexter: New Blood Dan Brown – Il simbolo perduto Il Trono di Spade Doctor Who American Horror Story Only Murders in the Building One Piece – All’arrembaggio! Hunter x Hunter

La scorsa settimana, l’attenzione degli utenti è stata calamitata da Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli per quanto riguarda i film. Il titolo è appena arrivato su Disney+ e rientra nella nuova Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Per quanto riguarda le serie TV invece, Dexter può contare sul debutto della nuova stagione su Sky e quindi sull’interesse da parte di tutti gli appassionati. Da segnalare anche Arcane, la nuova serie animata ambientata nell’universo di League of Legends.