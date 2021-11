Clienti su tutte le furie per uno scherzetto di Vodafone che non è per niente piaciuto. Parte male il mese di novembre per l’operatore anglosassone. Ancora down di rete e problemi di connessione per moltissimi utenti appoggiati alla sua rete in tutta Italia. Ricordiamo che a subire tali disagi ci sono anche coloro che hanno sottoscritto un’offerta con l’operatore MVNO di proprietà e tutti gli altri che si appoggiano alle reti Vodafone. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e come segnalare prontamente i problemi all’operatore rosso.

Vodafone: novembre inizia con ulteriori down di rete

Ancora down di rete per Vodafone che inizia il mese di novembre non proprio bene. I clienti sembrano ormai aver raggiunto il limite della sopportazione e a rivelarlo ci sono migliaia di segnalazioni sui più noti social network online.

A questo si aggiungono i precedenti, anche se a volte brevi, problemi di connessione che l’operatore anglosassone sta avendo con scadenze sempre più frequenti. Forse ciò è dovuto allo sviluppo della tecnologia 5G e alla chiusura definitiva di quella 3G. Resta comunque il fatto che rimanere senza internet anche solo per qualche ora e con l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate o SMS è davvero un disagio.

Vodafone non soddisfa i clienti sotto questo aspetto. Criticità che si unisce agli ormai canonici e regolari aumenti alle sue tariffe dopo tot tempo dall’attivazione. Ma come segnalare un problema se ci si trova in down di rete?

Se ci è possibile effettuare chiamate, allora la prima cosa da fare è contattare un operatore segnalandogli il down di rete:

digitando il 190 per i clienti privati ;

per i clienti ; digitando il 193 per i clienti Vodafone Exclusive ;

per i clienti ; oppure digitando il 42323 per i clienti business.

Qualora il guasto comprometta anche la possibilità di effettuare chiamate, allora potrete contattare l’operatore da altri operatori ai numeri 800100195 se avete sottoscritto un’offerta per privati. Se invece siete clienti business dovrete chiamare il numero 800227755. A tutte e due le numerazioni vi risponderà un operatore Vodafone dalle 8 alle 22.