L’azienda Blackview è ormai da 9 anni che lavora nel settore mobile, producendo soprattutto smartphone rugged, ma non solo. In questi anni, infatti, sono stati prodotti e presentati anche altri prodotti di diverse categorie, come laptop, smartwatch e tablet. Nel corso del mese di novembre, in particolare, l’azienda presenterà tre nuovi tablet, ecco brevemente cosa aspettarci.

Blackview presenterà a breve i nuovi tablet Tab 11, Tab 6 e Tab 6 Kids

L’impegno dell’azienda Blackview non riguarda solo il settore degli smartphone, ma anche quello dei tablet. Come già accennato, infatti, nel corso di questo mese verranno presentati in veste ufficiale ben tre nuovi dispositivi. Il primo di questi si chiamerà Blackview Tab 11. A detta dell’azienda, rispetto al passato quest’ultimo si posizionerà nella fascia dei flagship, proponendo come processore il SoC Unisoc T618 (comparabile in prestazioni ai SoC Snapdragon 660 e MediaTek Helio P70).

A supporto ci saranno 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La parte frontale sarà invece occupata da un display con una diagonale da 10.36 pollici e con una risoluzione pari al 2K. La batteria è poi da 6580 mAh ma, nonostante questo, potrà offrire risultati paragonabili a quelli del predecessore che disponeva di 7480 mAh. Non mancherà infine la certificazione L1 per godere dei contenuti multimediali in streaming a 1080p.

Oltre a questo dispositivo, l’azienda presenterà anche i nuovi Blackview Tab 6 e Tab 6 Kids. Entrambi sono pensati per un pubblico giovane (come studenti e bambini), avranno uno schermo con una diagonale da 8 pollici, supporteranno la connettività 4G, avranno una batteria da 5580 mAh e il processore Unisoc T310. A detta dell’azienda, Blackview Tab 6 potrebbe essere un ottimo sostituto dei Kindle, in quanto dispone della modalità Ebook Mode e, con uno schermo più ampio da 8 pollici, garantirebbe un’ottima esperienza di lettura. Sarà inoltre presente l’applicazione Notes, che permetterà agli studenti di organizzare al meglio i propri appunti.

Blacview Tab 6 Kids, infine, disporrà di alcune feature dedicate per l’appunto ai bambini. Ci sarà ad esempio l’app iKids, la modalità lettura e i temi per i bambini. Come accessori, il tablet sarà poi dotato di una custodia anticaduta realizzata da EVA.

Il nuovo Blackview Tab 11 dovrebbe arrivare ufficialmente l’11 novembre 2021, mentre Blackview Tab 6 dovrebbe arrivare il 15 novembre 2021.