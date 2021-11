Sembra che le date di pre-caricamento per Battlefield 2042 su PS4 e PS5 siano trapelate in anticipo. Sebbene non sia stato ancora confermato ufficialmente, l’account Twitter PlayStation Game Size sta segnalando che i giocatori PlayStation saranno in grado di pre-caricare il gioco in previsione del rilascio dal 10 novembre, a seconda della versione del gioco che hanno acquistato.

Coloro che hanno preordinato le edizioni Gold e Ultimate dovrebbero essere in grado di iniziare a scaricare lo sparatutto in prima persona dal 10 novembre, mentre si pensa che la prova di EA Play sarà disponibile dal 12 novembre.

Battlefield 2042 uscirà ufficialmente il 19 novembre

I giocatori che hanno preordinato la versione standard, tuttavia, devono attendere un’intera settimana in più, poiché non possono pre-caricare fino al 17 novembre, ovvero solo due giorni prima della data di uscita del 19 novembre.

Battlefield 2042 sembra destinato a sembrare sbalorditivo per i giocatori di PC che possiedono una scheda grafica Nvidia RTX. L’ultimo trailer di Battlefield 2042 di EA mostra il ray tracing (occlusione ambientale ray-tracing, per la precisione) e spiega il motivo per cui Nvidia pensa che la versione ‘definitiva’ di Battlefield 2042 sarà vissuta su un PC basato su GeForce RTX.

Nvidia DLSS assicurerà che le immagini ray-tracing siano fluide, mentre la tecnologia Nvidia Reflex assicurerà ai giocatori competitivi di beneficiare di un livello di input lag molto ridotto, che è la chiave per il gioco online competitivo, ovviamente. Assicurati di aggiornare all’ultimo driver GeForce Game Ready per assicurarti di ottenere le migliori prestazioni possibili quando il gioco sarà ufficialmente disponibile per gli utenti.