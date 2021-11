Samsung ha scommesso sugli smartphone pieghevoli e sta spingendo questo nuovo fattore di forma in quanto mira a renderli mainstream. La società ha due diversi tipi di design di telefoni pieghevoli: la serie Galaxy Z Fold con un meccanismo di piegatura a libretto e una serie Galaxy Z Flip con meccanismo di piegatura a conchiglia.

Con la serie Samsung Galaxy Z Flip, il corpo diventa piuttosto piccolo quando il dispositivo è piegato, rendendo più facile metterlo nella tasca dei jeans, cosa che sta diventando difficile poiché le dimensioni dello schermo continuano ad aumentare.

Samsung x DrDenim Z Flip Pocket Denim: i jeans saranno solo 450

Ora, per celebrare questo telefono della serie Galaxy Z Flip, Samsung sta collaborando con l’australiana Dr. Denim per vendere un’edizione limitata di jeans ‘Z Flip Pocket Denim‘. L’azienda prevede di vendere solo 450 unità dei nuovi jeans. Ha un prezzo di 1.499 dollari e verrà fornito anche con lo smartphone Galaxy Z Flip 3.

I jeans Z Flip Pocket Denim hanno una forma a ‘Z’ cucita sulle tasche tradizionali. Le tasche posteriori sono state rimosse per essere ‘ribaltate’ sul davanti dei jeans. Sono inoltre realizzati per adattarsi alle dimensioni esatte del telefono Galaxy Z Flip 3 piegato, in modo da poter utilizzare la tasca per portare il dispositivo con sè. Naturalmente, è una questione totalmente estetica; non cè bisogno di un paio di jeans simili per portarsi dietro comodamente un Galazy Z flip.

I jeans realizzati in collaborazione con Samsung e Dr. Denim sono disponibili nelle versioni sia per uomo che per donna e sono ora disponibili oggi attraverso il sito web Dr. Denim.