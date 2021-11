Inizia il mese di Novembre ma non cambiano le tariffe low cost per gli utenti che intendono modificare il loro piano per la telefonia mobile. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre assicurano a tutti gli abbonati una serie di ricche iniziative che contemplano consumi quasi senza limiti uniti a prezzi da vero e proprio ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le tariffe di Novembre

Una delle migliori iniziative per le settimane a venire sarà la TIM Wonder. Questa promozione di TIM si compone con consumi illimitati per chiamate ed SMS con la presenza di 70 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è al tempo stesso molto conveniente: soltanto 7,99 euro ogni mese.

Rispetto a TIM, la risposta di Vodafone non è da meno. Anche nel mese di Novembre, il gestore inglese conferma la sua promozione speciale Special 100 Giga. Il costo di questa ricaricabile sarà di 9,99 euro: gli utenti avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 100 Giga per navigare in internet.

A TIM e Vodafone si oppone poi Iliad che conferma a listino la sua Giga 120. Il pacchetto per gli abbonati con nuova SIM prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo per il rinnovo sarà invece di 9,99 euro.

A completare la lista delle ricaricabili più vantaggiose del mese di Novembre c’è la WindTre Star+. La promozione del provider arancione assicura chiamate senza limiti verso fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per internet a soli 7,99 euro.