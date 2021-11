Il volantino Euronics pare essere davvero folle, con la nuova campagna promozionale gli utenti possono fronteggiare una soluzione che li vede raggiungere l’acquisto dei migliori dispositivi in commercio, riuscendo nel contempo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Per una volta la soluzione che andremo a raccontarvi pare essere attiva universalmente in tutti i punti vendita fisici, ma non sul sito ufficiale; gli acquisti possono essere completati presso il negozio più vicino alla propria residenza, riuscendo comunque a mettere le mani su prodotti complessivamente interessanti e dalla buona qualità generale.

Euronics: questa campagna è assurda

I prodotti in promozione da Euronics sono davvero imperdibili, anche per quanto riguarda la telefonia mobile si possono raggiungere buone occasioni, sia per la fascia alta, che per i modelli più economici.

Gli utenti possono effettivamente acquistare Motorola Moto G100 a 449 euro, passando poi per Xiaomi 11T Pro a 695 euro, Xiaomi 11T a 545 euro, Xiaomi 11 Lite a 399 euro, Xiaomi Redmi 9C a 169 euro, Vivo Y21 a 169 euro, Galaxy A03s a 139 euro, Redmi 9T a 159 euro anche l’economico Redmi Note 10S a 249 euro.

Volendo salire leggermente di livello complessivo, da non trascurare la presenza di Oppo Find X3 Neo a 599 euro, Find X3 Lite a 349 euro o Oppo A74 a 219 euro. Presenti, infine, i top di gamma Samsung dell’ultimo periodo, quali sono Galaxy S21 Ultra 5G a 1275 euro, Galaxy S21+ a 895 euro o anche Galaxy S21 a 745 euro.

Maggiori informazioni, e tutti dettagli in merito al corrente volantino Euronics, sono raccolti per voi sul sito ufficiale dell’azienda.