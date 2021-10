La nuova campagna promozionale di Trony spinge gli utenti ad un risparmio praticamente mai visto prima d’ora, tutti si ritrovano a fronteggiare un volantino che spinge ad uno sconto fisso su ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dal prodotto o dalla categoria merceologica.

Il risparmio con Trony è veramente assurdo, tutti i prezzi indicati sono da considerarsi attivi nei vari punti vendita fisici, è bene ricordare infatti che non sono disponibili sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. I prodotti sono distribuiti nella loro variante no brand, che prevede la possibilità di godere di aggiornamenti decisamente più tempestivi da parte del produttore.

Trony: attenzione alle nuove offerte molto speciali

Il volantino Trony abbraccia la filosofia degli Sconto IVA, ovvero soluzioni che non pongono limiti alle tipologie di prodotti effettivamente acquistabili, offrendo al cliente la più ampia libertà di scelta possibile. Coloro che ne vorranno approfittare non dovranno fare altro che recarsi personalmente in negozio, ed aggiungere al carrello i modelli effettivamente desiderati.

Fatto questo, nel momento in cui si recheranno in cassa, riceveranno uno sconto fisso pari al 18,03% del valore complessivo della merce, il quale verrà applicato immediatamente sullo scontrino, non verranno emessi buoni o rimborsi postumi.

La riduzione non corrisponderà al 22%, ovvero il valore dell’IVA, per il semplice fatto che la suddetta imposta viene applicata ad un valore inferiore rispetto a quanto si vede sul cartellino, di conseguenza scorporandola avrà una incidenza altrettanto inferiore.