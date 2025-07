Motorola presenta due nuovi modelli: Moto G100 Pro e G96 5G

Il mercato degli smartphone di fascia media si arricchisce con due nuovi protagonisti. Stiamo parlando del Motorola Moto G100 Pro e del MotoG96 5G. Si tratta di due dispositivi pensati per rispondere alle esigenze di coloro che cercano un buon rapporto qualità-prezzo, ma che non intendono rinunciare a buone caratteristiche tecniche. Ma diamo uno sguardo più nel dettaglio.

Motorola Moto-G100 Pro: caratteristiche e prestazioni

Il modello più avanzato tra i due, il G100-Pro, si distingue per un display AMOLED da 6,67” con risoluzione 1,5K e un picco di luminosità da 4500nit. La protezione è garantita dal Corning Gorilla Glass 7i, mentre il sensore per le impronte si trova sotto lo schermo. Le prestazioni sono affidate al processore MediaTek Dimensity 7300, supportato da una batteria da ben 6720mAh con ricarica rapida a 30W. L’interfaccia Hello UI, basata su Android 15, garantisce massima fluidità e personalizzazione.

Il comparto fotografico presenta invece un sensore principale Sony LYT-600 da 50MP, ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera frontale da 32MP. Il tutto racchiuso in un corpo compatto e resistente, certificato IP68 e IP69. Attualmente disponibile in Cina in diverse varianti di memoria e colore, il G100 Pro sarà affiancato a breve dal Moto G86, previsto per il mercato mondiale.

Moto G96: equilibrio tra potenza e convenienza

Il secondo dispositivo, il Motorola Moto-G96 5G, è destinato principalmente al pubblico indiano. Lo smartphone offre un pannello pOLED da 6,67” con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 144Hz. Meno brillante rispetto al G100 Pro, ma comunque molto fluido nell’esperienza d’uso complessiva. Al suo interno lavora un chip Snapdragon 7s Gen2, insieme ad una batteria da 5500mAh compatibile con ricarica veloce a View. Anche qui il sistema operativo è Android 15, con aggiornamenti di sicurezza garantiti per tre anni.

La dotazione fotografica è simile al fratello maggiore. Vi è infatti un sensore Sony LYT-700 da 50MP con stabilizzazione ottica, affiancato da un ultra-wide da 8MP e una selfie cam da 32MP. Due le configurazioni di memoria, entrambe con 8GB di RAM. Il prezzo non è ancora stato ufficializzato, ma Motorola promette un posizionamento competitivo. Le colorazioni disponibili spaziano tra il blu acceso, l’orchidea e il verde intenso, pensate per un pubblico giovane e attento al design.