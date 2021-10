Continuano ad arrivare indiscrezioni in merito al finale di stagione di una delle serie TV Netflix più amate di sempre: La Casa di Carta. Dopo aver appassionato per ben cinque stagioni il pubblico di tutto il mondo, ora è arrivata alla sua fine. Purtroppo però, quello che dovete sapere su trama e data di uscita degli ultimi episodi de La Casa di Carta 5 non vi piacerà affatto. Scopriamo insieme cosa attendete tutti i fan di questo formidabile titolo che continua a far parlare di sé.

La Casa di Carta 5: data di uscita e trama del Volume 2

Vediamo di concentrarci sugli ultimi cinque episodi che comporranno il Volume 2 de La Casa di Carta 5. Come anticipato, e ormai risaputo, si tratta del finale di stagione, quindi non dovremo aspettarci un seguito. Il decimo episodio della quinta stagione sarà la fine di questa serie TV Netflix.

La data di uscita degli ultimi 5 episodi è già stata ufficializzata da diversi mesi e sarà il 3 dicembre 2021. Quindi non prendete impegni perché per quel giorno dovrete iniziare la maratona finale degli episodi da vedere uno dopo l’altro senza sosta.

Tuttavia, la trama di quelli che decreteranno il finale di stagione non vi farà contenti. Infatti, dall’ultimo teaser pubblicato da Netflix si evince come la banda sia in seria difficoltà. Assediata dall’esercito all’interno della Banca di Spagna, comincia a cedere sia psicologicamente che mentalmente. E chi non lo sarebbe dopo aver perso Tokyo?

Ad ogni modo non saranno soli. In pratica, nella scena finale del teaser, il Professore andrà in loro soccorso impugnando una pistola carica. Ha già perso molte persone a cui era legato e ora, promette, non permetterà che più nessuno cada in questa rapina.

Forse finirà lui in carcere per permettere agli altri di uscire indenni dalla struttura che si sta rivelando una prigione? Oppure morirà sotto il fuoco nemico salvando la vita ai suoi compagni? Non dimentichiamo che nei primi episodi de La Casa di Carta 5 ha fatto il suo debutto Rafael, il figlio di Berlino che, molto probabilmente, sarà un elemento importante durante il gran finale.