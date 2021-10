Il nuovo volantino Coop e Ipercoop cerca in tutti i modi di catturare l’attenzione dei vari consumatori che al giorno d’oggi stanno cercando le migliori occasioni per risparmiare, e nel contempo acquistare i prodotti di alta qualità generale.

Le offerte risultano essere attive sicuramente nei vari punti vendita sparsi per il territorio, ma in alcune occasioni anche sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop. Nell’eventualità in cui si decidesse di affidarsi al sito, ricordiamo comunque essere prevista la spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro (anche cumulativo di più prodotti).

Coop e Ipercoop: spettacolari offerte vi attendono

Il volantino Coop e Ipercoop prova ad accontentare gli utenti che da tempo vorrebbero acquistare un nuovo smartphone, spendendo cifre che non vanno oltre i 400 euro, approfittando comunque di prestazioni più che interessanti ed all’altezza della situazione.

I modelli che è possibile scoprire nella campagna sono comunque molto allettanti, vanno a coinvolgere ad esempio Xiaomi Mi 11 Lite, Galaxy A21s, Apple iPhone SE 2020, Apple iPhone 7, Redmi 9A, Realme C21 o anche altri modelli sulla stessa lunghezza d’onda.

Indipendentemente da ciò che verrà effettivamente scelto, ricordiamo che ogni singolo dispositivo viene commercializzato con la garanzia di 24 mesi, la quale coprirà tutti i difetti di fabbrica, e non gli eventuali danni accidentali causati dagli utenti. L’essere versione no brand, è inoltre un pregio in termini di rapidità negli aggiornamenti, sono decisamente più tempestivi rispetto alle versioni degli operatori telefonici.