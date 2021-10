Euronics si avvicina moltissimo alle richieste dei consumatori italiani, con il lancio di una campagna promozionale che la vede offrire a tutti la possibilità di spendere sempre meno, garantendo l’acquisto di prodotti veramente qualitativi, a prezzi convenientissimi.

Il volantino non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere in seno all’azienda corrente, infatti gli acquisti sono effettuabili solamente presso i negozi Euronics SIEM, con possibilità di mettere le mani sui prodotti solamente nei punti vendita (non online). Coloro che vorranno richiedere una rateizzazione, potranno comunque affidarsi al Tasso Zero, ma solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Euronics: quanti sconti speciali per tutti

La campagna promozionale corrente promette un risparmio elevato, sull’acquisto di un numero sempre crescente di prodotti, e con possibilità di mettere le mani anche sulla telefonia mobile di fascia alta. I modelli in questione vanno a toccare i top assoluti del 2021, quali sono Xiaomi 11T, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S21+, o anche semplicemente un Apple iPhone 13 di ultima generazione. I loro prezzi sono chiaramente elevati, spaziano da un minimo di 549 euro, fino ad un massimo di 949 euro.

Nell’eventualità in cui, invece, si volesse puntare verso una fascia decisamente più economica, il consiglio è di affidarsi a xiaomi Redmi Note 10S, Oppo A54, Oppo A53s, Vivo Y11s o anche Xiaomi Mi 11 Lite. Più che valide alternative in confronto a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire.

Maggiori informazioni sono complessivamente raccolte sul sito ufficiale di Euronics, ricordando le limitazioni discusse in precedenza.