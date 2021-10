Il volantino Carrefour non disprezza la telefonia mobile con il lancio di una serie di offerte molto speciale, e di prezzi sempre più bassi a cui è possibile aggrapparsi, per cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

La campagna promozionale non si allontana da quanto siamo solitamente abituati a vedere, anche in questo caso gli acquisti possono essere completati in esclusiva presso i punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto nella loro solita versione completamente sbrandizzata (solo per quanto riguarda la telefonia mobile).

Carrefour: quanti sconti speciali per gli utenti

Carrefour è assolutamente inarrestabile, mette alle strette tutte le dirette concorrenti, proponendo ai consumatori la possibilità di acquistare un Apple iPhone 12, pagandolo una cifra di tutto rispetto, soli 749 euro per il modello che prevede 128GB di memoria interna (non espandibili).

Il prezzo può apparire elevato, se confrontato però con la qualità complessiva del prodotto, è facile apprezzarlo e comprenderne la qualità, questo grazie anche ad una scheda tecnica decisamente fornita di specifiche interessanti. In particolar modo segnaliamo un display da 6,1 pollici di diagonale (risoluzione FHD+ e qualità OLED), 2 sensori fotografici incastonati nella parte posteriore da 12 megapixel, per finire con processore A14 Bionic, oppure semplicemente i soliti sblocchi con il viso 3D e riconoscimento dell’impronta digitale.

Per tutte le altre informazioni in merito al volantino, aprite le pagine che trovate sul sito ufficiale di Carrefour.