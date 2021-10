Spesso fine ottobre fa rima in casa PlayStation con giochi del tutto gratis per PS4 e PS5 del PS Plus di Novembre 2021. Di fatto, dovrebbero essere annunciati a breve, ma non si hanno ancora notizie certe su quali possano essere. Non ci sono ancora dei veri e propri rumors a riguardo, ma sappiamo che i giochi che arriveranno saranno almeno 6. Scopriamo di più a riguardo.

PS Plus: quali saranno le novità che arriveranno a Novembre?

È importante ricordare che Sony ha annunciato che durante il mese di Novembre 2021, durante il quinto anniversario di PlayStation VR, saranno messi a disposizione ben tre giochi PS VR aggiuntivi e dei giochi PS4 e PS5 non-VR.

Dunque, saranno complessivamente ben sei giochi del tutto gratuiti per gli abbonati a PS Plus. Allo stato attuale non è ancora chiaro di quali giochi si tratta, anche perché Sony ha annunciato che nelle prossime settimane sarebbero spuntate fuori delle nuove informazioni. C’è la possibilità concreta che la compagnia andrà ad elencare i dettagli tutti in una volta.

Dovrebbe avvenire precisamente il 2 Novembre 2021 la pubblicazione dei giochi gratis per PS5 e PS4 del PS Plus essendo che è il primo martedì del mese. Tuttavia, potrebbe anche accadere che Sony non decida improvvisamente di cambiare il metodo di distribuzione, tutto è possibile. Come detto poc’anzi, però, non ci sono ancora delle indiscrezioni che ci fanno capire qualcosa in più. Possiamo ipotizzare che, essendo che siamo in periodo di Halloween, i titoli saranno principalmente di genere horror, ma nulla è sicuro.