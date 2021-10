Non è passato molto tempo dall’ultimo PlayStation State of Play, ma ciò non impedisce a Sony di ospitarne un altro. Sony ha annunciato che la prossima settimana ci sarà un altro State of Play. Tuttavia, a differenza del precedente che si concentrava principalmente sui giochi per PlayStation 5, questo si concentrerà sui giochi in arrivo sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5.

Se pensavi che Sony potesse non avere in programma altri annunci dopo l’ultimo State of Play, che si è svolto a settembre, potresti aver ragione. Piuttosto che mostrare i titoli in arrivo da PlayStation Studios, Sony afferma che questo nuovo State of Play ‘si concentrerà su annunci e aggiornamenti per le prossime versioni di terze parti destinate a PS5 e PS4’.

PlayStation 5: in arrivo aggiornamenti sui giochi

Possiamo, come sempre, fare alcune ipotesi plausibili su ciò che potremo vedere, poiché ci sono numerosi titoli confermati in sviluppo per entrambe le console. I giochi a cui terremo d’occhio in particolare includono Final Fantasy 16, il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic di Aspyr e titoli che sono probabilmente più vicini all’uscita.

Sony, da parte sua, non indica cosa c’è in serbo a parte la conferma che saranno principalmente giochi di terze parti e che lo spettacolo comprenderà principalmente ‘nuovi sguardi ai giochi precedentemente annunciati, oltre ad alcune rivelazioni dei nostri partner’. Sony afferma che l’intero spettacolo durerà circa 20 minuti, quindi possiamo aspettarci un evento rapido.

Il prossimo State of Play si terrà mercoledì 27 ottobre. Sarai in grado di guardare lo stato di avanzamento sui canali PlayStation Twitch e YouTube.