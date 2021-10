Amazon ha annunciato che il suo piano di streaming Music Unlimited ora offre supporto audio spaziale per qualsiasi paio di cuffie, non solo per apparecchiature speciali. Ciò consente agli abbonati di ascoltare la propria musica preferita in modo più coinvolgente utilizzando gli auricolari o le cuffie che già possiedono in combinazione con il proprio smartphone Android o iPhone.

La musica spaziale, in parole povere, è la musica in cui i diversi suoni nella traccia sono presentati dalla loro posizione reale. Ciò fornisce un’esperienza di ascolto coinvolgente in cui, ad esempio, potresti sentire la batteria dietro di te e il cantante di fronte a te. Un numero crescente di servizi di streaming ha introdotto librerie musicali con questa tecnologia .

Amazon Music: l’audio spaziale arriva per tutti

Amazon Music è uno di quei servizi di streaming, anche se devi iscriverti al piano Unlimited per accedere al contenuto. In un annuncio di oggi, la società ha affermato che la sua libreria musicale spaziale può ora essere goduta utilizzando qualsiasi paio di cuffie.

La libreria audio spaziale di Amazon include sia musica nuova che vecchia con artisti come Lil Nas X e Alicia Keys. Amazon è anche riuscita a ottenere l’uscita esclusiva per l’album Mercury – Act 1 degli Imagine Dragons mixato in Dolby Atmos, disponibile dal prossimo mese.

Alcuni altoparlanti possono anche trasmettere audio spaziale da Amazon Music utilizzando Alexa Cast, secondo la società, inclusi SRS-RA3000 e SRS-RA500, HT-A5999, HT-A7000 e HT-A9 di Sony, oltre a Echo Studio. Gli utenti registrati ad Amazon Music Unlimited hanno automaticamente accesso al supporto audio spaziale esteso.