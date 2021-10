Nell’agosto di quest’anno, Samsung ha presentato i suoi nuovi smartphone pieghevoli sotto forma di Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. Il duo di smartphone pieghevoli sta vendendo molto bene da allora. Apparentemente, Samsung ha dominato la corsa al pieghevole e sta già rendendo i suoi dispositivi un ‘prodotto mainstream’ piuttosto che qualcosa per una particolare nicchia di appassionati.

Questi dispositivi sono molto più costosi dei comuni smartphone, ma non così costosi come una volta. Il Galaxy Z Flip3 è il modello più venduto grazie al suo prezzo più basso e al design. Samsung vuole offrire un supporto software decente per il suo dispositivo e sta lanciando un nuovo aggiornamento.

Galaxy Z Flip3 non smette di sorprendere

Il Galaxy Z Flip3 ha ricevuto una nuova patch di aggiornamento in Corea del Sud il mese scorso con la patch di sicurezza di ottobre 2021 per Android. Poche settimane dopo, l’aggiornamento ha raggiunto le unità sbloccate dello Z Flip3 negli Stati Uniti. Ora, l’aggiornamento è in fase di lancio per il Galaxy Z Flip3 a livello globale. Questa settimana, l’azienda ha esteso l’aggiornamento a più mercati in tutto il mondo.

È interessante notare che il nuovo aggiornamento per le varianti internazionali del Galaxy Z Flip3 viene fornito con la versione del firmware F711BXXU2AUJ7. La patch risolve più di 60 problemi di sicurezza e privacy. Il changelog parla anche della migliorata stabilità dello smartphone. Oltre ai miglioramenti delle prestazioni e della stabilità, l’aggiornamento offre anche nuove funzionalità della fotocamera.

L’aggiornamento raggiungerà tutte le unità globali in poche settimane. Tuttavia, puoi anche provare a scaricarlo manualmente andando alle impostazioni del tuo Galaxy Z Flip 3> menu di aggiornamento del software. Il Galaxy Z Flip3 ha un display da 6,7 ​​pollici quando è aperto e un piccolo display da 1,9 pollici sul lato esterno per le notifiche. Il pannello principale vanta una risoluzione Full HD+ ed entrambi i display sono AMOLED.

Il dispositivo vanta il Qualcomm Snapdragon 888 5G e ha fino a 8 GB di RAM con 256 GB di memoria interna. Il dispositivo ha una fotocamera principale con risoluzione da 12 MP e uno snapper secondario da 12 MP per scatti ultrawide. C’è anche una fotocamera da 10 MP per selfie e videochiamate.

Z Flip3 funziona con Android 11 e ha una UI 3.1.1 in cima. Il dispositivo riceverà Android 12 con One UI 4.0 nei prossimi mesi.