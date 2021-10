Prodotti ritirati: continua l’allarme, rimossi dal commercio dei nuovi alimenti

Nel mondo del commercio sono presenti diversi errori alimentari. È vero che sbagliare è umano, in questo caso però, (più che diabolico) è fondamentale perseverare. Come? Dando un'occhiata alla lista dei prodotti ritirati dal commercio nell'ultimo periodo. Dunque continuate a leggere per saperne di più sulla questione.