Prodotti ritirati: ennesimo richiamo, emersi dei nuovi alimenti pericolosi per la salute

Oseremmo affermare che oramai ci abbiamo fatto quasi il callo, come si suol dire. Dopo i vari prodotti ritirati infatti non ci stupiamo più. Precedentemente abbiamo visto sottrarre ai supermercati la porchetta di Ariccia, ma anche i gelati Nuii. Nell’ultimo periodo la lista è nettamente cresciuta e tra i vari nomi troviamo anche il marchio Dialbrodo. Trattasi di un brodo in confezione granulare, ma ecco gli altri lotti in questione e qual è la ragione del richiamo da parte delle autorità competenti.

Prodotti ritirati: la lunga lista dei titoli eliminati dal mercato

Apriamo le danze con Dialbrodo Delicato. La denominazione di vendita è Granulare per brodo e condimento a base di glutammato commercializzato da Dialcos Spa. Ecco i lotti di produzione: 020087 – 020129 – 020199 – 020255. Le scadenze sono le seguenti: 02/23, 04/23, 06/23, 08/23. La ragione del richiamo è l’assenza dell’allergene Arachide, appunto non dichiarata in etichetta. Passiamo a Dialbrodo Gusto Ricco. In questo caso i lotti di produzione sono davvero tanti: 020094, 020136, 020169, 020191, 020248, 021140, 020283, 021078, 021246, 020268, 020318, 020325, 020352, 021119. Il motivo del richiamo è sempre lo stesso.

Passiamo ora ad un’altra confezione del prodotto Gusto Ricco, ecco i lotti incriminati: 021119, 020114, 021168, 021246, 020094 – 020191 – 020248 – 020268 – 020318. Anche in questo caso la motivazione è relativa alla presenza del suddetto allergene (Arachide) non dichiarata. Lotto di produzione: 021119, 020114, 021168, 021246, 020136, 020169, 020191, 020268, 020318.

La lista dei prodotti ritirati vede partecipe anche il marchio Isola Bio: