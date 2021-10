Google Pixel 6 arriverà la prossima settimana; la società presenta lo smartphone il 19 ottobre ed una nuova perdita suggerisce che il prossimo smartphone sarà supportato con un nuovo software per molti anni a venire.

Secondo _snoopytech_ su Twitter, la serie Google Pixel 6 riceverà quattro anni di aggiornamenti software e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Ciò significa che sarà in grado di eseguire il software Android 16 o come Google deciderà di chiamarlo.

Google Pixel 6 sarà presentato il 19 ottobre

Android 12, l’ultimo aggiornamento dell’azienda, sarà disponibile su Google Pixel 3 e versioni successive. Quel telefono è stato rilasciato nel 2018, quindi questo sarà il suo terzo anno di aggiornamenti software e non è chiaro se la serie Pixel 3 otterrà Android 13. Se questi quattro anni di aggiornamenti per Pixel 6 fossero veri, sarebbe un notevole passo avanti per gli aggiornamenti software dell’azienda. Se è qualcosa che Google intende fare, potremmo sentire l’azienda prometterlo durante il lancio di Pixel 6.

Abbiamo visto Snoopy ottenere informazioni su Fitbit Charge 5 e Samsung Galaxy Watch 4 insieme ad altri gadget corretti in passato. La fonte ha poca storia con le perdite di Pixel, ma il loro track record affidabile su altri argomenti ci porta a credere che questo potrebbe essere accurato.

Gli aggiornamenti Android notoriamente non riescono a farsi strada verso gli smartphone più vecchi e questo cambiamento da parte di Google è un passo positivo nella giusta direzione. Tuttavia, non è paragonabile ad Apple e alle sue implementazioni iOS. iOS 15 è stato rilasciato il mese scorso e se possiedi l’iPhone 6S del 2015 sei ancora supportato dall’aggiornamento.