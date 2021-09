Con il debutto ufficiale dei nuovi smartphone del noto colosso Apple, molti operatori telefonici hanno cominciato a proporre diverse offerte per poterli acquistare anche a rate. Tra questi, anche l’operatore telefonico francese Iliad permette di acquistare i nuovi iPhone 13.

Anche con Iliad è possibile acquistare I nuovi iPhone 13, ecco nel dettaglio i prezzi ufficiali

Dopo Vodafone e Wind, anche con il noto operatore telefonico francese Iliad si potranno acquistare i nuovi smartphone di punta di casa Apple. In particolare, l’operatore permetterà ai suoi utenti di abbinare l’acquisto a rate dei nuovi iPhone 13 all’offerta già attiva sua propria scheda SIM. Per tutti i modelli presentati dall’azienda sarà però necessario pagare un anticipo.

Nello specifico, con Iliad iPhone 13 Mini avrà un costo di 22 euro al mese più un anticipo di 169 euro. iPhone 13 ha invece un costo di 25 euro al mese più un anticipo di 179 euro. Il costo di iPhone 13 Pro è di 30 euro al mese con 279 euro di anticipo e iPhone 13 Pro Max, infine, avrà un costo di 32 euro al mese con 319 euro di anticipo. Per tutti i modelli le rate saranno 30.

Vi ricordiamo che questi sono i prezzi riferiti al taglio di memoria da 128 GB e che, al costo finale, bisogna aggiungere 9,99 euro di costo di spedizione dello smartphone prescelto. In ogni caso sono comunque disponibili ulteriori tagli con maggiore memoria. Come Iliad, anche Vodafone ha aggiornato il suo catalogo di offerte per acquistare i nuovi iPhone. In questo caso, le rate mensili hanno un costo di partenza di 27,99 euro al mese.