Le iniziative di Iliad continuano ad essere le più vantaggiose nel campo della telefonia mobile. Con la tariffa Giga 120 tutti gli utenti del provider francese possono attivare una ricaricabile che prevede consumi senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per internet. L’offerta che ha un prezzo di 9,99 euro al mese presto sarà affiancata anche da importanti promozioni per la telefonia fissa.

Iliad accelera ancora: il doppio partner per le offerte Fibra ottica

Le offerte che Iliad ha pensato per la Fibra ottica saranno presto disponibili per tutti i clienti. Dopo le indiscrezioni ed i rumors è ora il tempo della conferma: anche il provider francese si impegnerà a breve nel campo della telefonia fissa in Italia con tariffe che prevedono probabilmente contenuti all inclusive con i costi più bassi del mercato.

Per prepararsi al suo esordio nel settore della telefonia fissa, Iliad ha pensato ad una doppia partnership con Open Fiber e FiberCop. Questi due accordi saranno necessari per portare le connessioni di Fibra nelle case di tutti gli italiani in tempi molto rapidi.

A dettare l’impegno di Iliad nel campo della telefonia fissa c’è anche l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

I clienti del gestore francese, verosimilmente, oggi sono interessati a quelle che potrebbero essere le tempistiche per l’arrivo delle prime offerte di Fibra ottica. Le indiscrezioni più fiduciose guardano già all’autunno come stagione per un possibile esordio. Con pià probabilità però si arriverà nella prima parte del prossimo anno.