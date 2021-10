Secondo fonti online, il browser Google Chrome ha ricevuto un design aggiornato per adattarsi meglio allo stile della piattaforma software Windows 11. Le modifiche visive sono apparse in una delle ultime build di test di Chrome Canary, ma per eseguirle è necessario attivare l’opzione corrispondente nella pagina delle funzionalità sperimentali.

Per quanto riguarda le modifiche all’aspetto di Chrome per Windows, al momento non ce ne sono molte. Gli sviluppatori hanno aggiornato il design dei menu contestuali che appaiono quando si fa clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto del browser o quando si apre una voce di menu. Gli angoli delle finestre arrotondati e gli effetti di ombra esterna sono stati uno dei notevoli cambiamenti di design. Si nota anche l’emergere di una funzionalità sperimentale, la cui attivazione rende trasparenti i menu contestuali del browser.

Google sta già testando il design di chrome

Microsoft ha recentemente confermato che le applicazioni che utilizzano i nuovi elementi di progettazione non influiranno sulle prestazioni del sistema operativo. Secondo i dati disponibili, tutte le modifiche vengono accuratamente testate per l’impatto sulle prestazioni complessive. Ciò significa che gli angoli arrotondati delle finestre, i menu ridisegnati e altre innovazioni non rallenteranno la piattaforma.

Puoi provare il nuovo design di Chrome ora. Per fare ciò, è necessario scaricare e installare l’ultima versione di Canary, nella pagina Chrome: // flags, attivare l’opzione Windows 11 Style Menu e riavviare il browser. Molto probabilmente, queste non sono le ultime modifiche all’aspetto di Chrome, e presto la versione del browser per Windows avrà ulteriori innovazioni.