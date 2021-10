Vodafone: le offerte del fine settimana per gli ex clienti, ce ne sono 3 da 100GB

Vodafone inizia alla grande il mese di ottobre, promuovendo la sua nuova campagna piena di offerte interessanti. Ovviamente il tutto si basa sui contenuti, i quali sono aumentati nettamente anche per tenere il passo di provider che stanno spaccando il mercato.

Allo stesso tempo però non c’è solo l’obiettivo di primeggiare con la nuova campagna, ma anche quello di recuperare gli utenti che non hanno creduto in Vodafone. A tal proposito ecco arrivare tre offerte dal passato, le quali sono state proposte con prezzi ribassati ai vecchi clienti.

Vodafone: gli utenti possono ottenere tre offerte per rientrare subito

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited