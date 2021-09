Android: tante app e giochi a pagamento ora sono gratis sul Play Store

Il mondo Android si dimostra sempre più incline all’acquisire più utenti possibili. Obiettivo è quello di primeggiare ottenendo una fetta di mercato maggiore rispetto a quella attuale, nonostante sia già estremamente ampia. Oltre 2 miliardi di persone si servono del sistema operativo del robottino verde, il quale è stato implementato da Google fino a raggiungere quota 3 miliardi di dispositivi.

Questo rappresenta già la grandezza di questa piattaforma mobile, la quale pian piano sta diventando fondamentale per tanti utenti di ogni età. Nel frattempo sul Play Store di Google ci sarebbero tantissime offerte riguardanti applicazioni e giochi di vario genere. Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti i titoli a pagamento in questa lista sono gratuiti per qualche giorno

Qui in basso ci sono tutti i titoli che solo per oggi nel Play Store saranno gratuiti per tutti gli utenti che utilizzano Android. Basta cliccare sul link in evidenza per arrivare direttamente alla pagina del download ufficiale del contenuto.