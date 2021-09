Android: offerte 16 app a pagamento totalmente gratis, ecco quali

Tutti gli utenti Android sanno molto bene che ogni giorno ci sono nuove opportunità visto che il sistema operativo del robottino verde è perennemente votato all’aggiornamento. Il tutto non riguarda solo il software ma anche i contenuti che possono talvolta arrecare un po’ di divertimento alle persone che hanno un dispositivo marchiato a fuoco dal sistema operativo di Google o magari una semplice applicazione da scaricare.

Il Play Store infatti è il market perfetto per avere davvero tutto, che sia un contenuto a pagamento o gratuito. Durante gli ultimi giorni però sono arrivati i soldi proprio nel mondo Android, con tanti titoli a pagamento che diventano ufficialmente gratis. Per avere anche le migliori offerte Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti questi titoli a pagamento sono ora gratis sul Play Store

Ci sono diverse app e tanti giochi a pagamento che solo per oggi possono arrivare gratis sugli smartphone degli utenti Android. Ecco la lista completa con tantissime sorprese. In basso ci sono i link diretti per il download: