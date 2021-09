Monete rare: non è tutto oro quel che luccica, eppure queste monete valgono più dell'oro

Gli antichi detti non sbagliano mai, e anche in questo caso hanno la loro ragione, seppur inversa. Infatti, così come “non è tutto oro quel che luccica”, in alcuni casi ciò che all’apparenza sembra di scarso valore, in realtà ne nasconde un’enorme quantità (ci riferiamo ovviamente alle monete rare). Nel mondo della numismatica per esempio si celano delle monete tanto preziose da far guadagnare cifre folli a colui che le possiede. Tale fenomeno era già diffuso nell’antichità e si considerava l’”hobby dei re”.

Secondo le descrizioni dello storico romano Svetonio (70-140 d.C.), l’imperatore Augusto fu uno dei primi a collezionare “monete reali e straniere” più di 2000 anni fa. I primi tentativi ad occuparsi scientificamente delle monete si correlano invece al XIV e XV secolo. È proprio in questo periodo che Giovanni de Matociis e Francesco Petrarca affronteranno per la prima volta lo studio della moneta in senso moderno e con metodo storiografico. A partire dal rinascimento, nelle corti europee, nasceranno le collezioni numismatiche. Alla fine del XVIII secolo, tocca a Joseph Hilarius Eckhel, a divenire il fondatore della numismatica come scienza, assieme agli italiani Ludovico Antonio Muratori e Filippo Argelati.

Ad oggi, quali sono le monete rare che più valgono? Qui di seguito vi riportiamo la lista completa delle medaglie da 1 euro più ricercate.

Monete rare: l’elenco delle monete più costose nel mondo della numismatica

Andorra del 2015, 2017 e 2018;

del 2015, 2017 e 2018; Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006;

con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune de

degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune de l 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016;

del 2016; Finlandia , 2ª serie dal 2013 al 2018;

, 2ª serie dal 2013 al 2018; Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Germania del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J.

Monete rare e dove trovarle