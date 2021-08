Monete rare: tenete d'occhio il vostro portafogli, potreste avere delle monete costose!

Quando siamo al supermercato, a tutto pensiamo, tranne al fatto che potremmo avere in mano delle monete rare. Ed è proprio nel momento in cui non ci si aspetta nulla, che accade l’impossibile. Quindi, prima di disfarvene o di conservarle in un salvadanaio, tenete bene a mente che la fortuna è per tutti e solo chi la cerca la accoglierà nella sua vita.

Morale della favola: mentre state facendo la spesa, mantenete l’attenzione alta, perché i vari prodotti, le persone e i pensieri, vi faranno dimenticare di controllare gli euro e di conseguenza l’occasione della vostra vita. Sappiate che potreste incappare in due euro che ne valgono 1500 o in 1 centesimo con la Mole Antonelliana e ritrovarsi con almeno 2.500 euro in tasca da un momento all’altro.

Monete rare: la fortuna è alle vostre spalle, controllatevi sempre intorno!

Solitamente si sente parlare di LIRE preziose, ciò non toglie che vi siano degli euro altrettanto speciali. Anzi, in questo caso non dovrete neppure andarle a cercare nella vecchia credenza dimenticata in cantina o nell’antico baule riposto nei meandri della casa! Scopriamo subito quali sono le più rare in circolazione.

Andorra del 2015, 2017 e 2018;

del 2015, 2017 e 2018; Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006;

con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016;

del 2016; Finlandia , 2ª serie dal 2013 al 2018;

, 2ª serie dal 2013 al 2018; Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Germania del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J.

Monete rare e dove trovarle