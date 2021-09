Dopo tanta attesa, finalmente Apple solleverà il sipario sulla famiglia iPhone 13. La nuova serie di flagship realizzati a Cupertino è pronta per essere mostrata al mondo con un evento dedicato.

Il keynote si svolgerà a partire dalle 19.00 con una diretta su tutte le principali piattaforme di streaming. Durante la presentazione, le indiscrezioni indicano che troveranno spazio tanti device tra cui anche i nuovi iPad, le nuove AirPods e i nuovi Apple Watch Series 7.

In attesa di scoprire quali device saranno presentati da Apple oltre ai melafonini, riuniamo tutte le indiscrezioni riguardanti gli iPhone 13 per non farci trovare impreparati. Partiamo dicendo che la famiglia sarà composta da quattro device, la versione vanilla, seguita dalla variante mini, Pro e Pro Max. Si tratta della stessa suddivisione vista con la precedente generazione.

Abbiamo raccolto tutte le informazioni che conosciamo sulla famiglia iPhone 13 di Apple in attesa della presentazione ufficiale

Dal punto di vista del design, non ci saranno grandi cambiamenti anche se il display utilizzerà una tecnologia tutta nuova. Il pannello sarà della tipologia LTPO e supporterà il refresh rate a 120Hz. Inoltre, ci aspettiamo un notch dalle dimensioni più contenute rispetto al quello presente sulla famiglia iPhone 12.

Apple ha posto grande cura nella realizzazione del comparto fotografico di iPhone 13. I nuovi device potranno contare su ottiche stabilizzate e di dimensioni maggiori. Questa scelta permetterà di migliorare la qualità degli scatti anche in condizioni di luminosità critiche.

L’azienda di Cupertino doterà tutti i nuovi flagship con l’inedito SoC Apple A15 Bionic, che si preannuncia estremamente performante. Infine, i prezzi saranno leggermente più alti rispetto agli iPhone 12. La variante Mini partirà da 699 dollari e si arriverà fino ai 1099 della versione Pro Max.