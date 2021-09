Il rischio di incappare in una nuova truffa è sempre dietro l’angolo, soprattutto perché si diffonde molto spesso tramite le varie app dei social e di messaggistica come WhatsApp. Su quest’ultimo, in particolare, si sta diffondendo ultimamente una nuova truffa di un falso concorso riguardante Amazon.

Attenzione alla nuova truffa del falso concorso di Amazon su WhatsApp

Una nuova truffa ai danni degli utenti si sta diffondendo attraverso note app di messaggistica istantanea. Come già accennato, una di queste riguarda un falso concorso apparentemente indetto dal colosso dell’e-commerce Amazon. Nello specifico, alcuni utenti hanno ricevuto il messaggio riguardante la truffa in questo prevalentemente dall’applicazione WhatsApp.

All’interno di questo messaggio, gli utenti vengono informati di un concorso a premi con il quale si può vincere uno smartphone rispondendo a poche e semplicissime domande. Si tratta di domanda quasi banali e, una volta risposto correttamente a tutte, agli utenti viene comunicata l’immediata vittoria di uno smartphone e tutta la procedura da seguire per poterlo ricevere a casa.

Ovviamente, è proprio dietro questa procedura che si cela la truffa vera e proprio. In questo modo, infatti, agli utenti verrà chiesto di inserire dati personali per la spedizione dello smartphone e soprattutto verrà chiesto il metodo di pagamento prescelto per pagare le spese di spedizione. Così facendo, i truffatori entrerebbero subito in possesso di dati sensibili con i quali potranno anche rubare denaro e quant’altro. Il consiglio rimane sempre quello di diffidare da messaggi simili e di non seguire nessuna procedura o link presenti all’interno.