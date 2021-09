WindTre non teme la concorrenza e non perde occasione per dimostrarlo. Anche questo mese, infatti, propone a tutti i nuovi clienti Iliad e MVNO le sue offerte operator attack a partire da soli 7,99 euro. La WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è sicuramente la migliore tra le tariffe dedicate dal gestore. Infatti, attivandola i nuovi clienti ricevono ogni mese i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

Il costo della tariffa è di soli 7,99 euro al mese e non sono previsti costi aggiuntivi. Il rinnovo dovrà essere saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e includerà anche i servizi extra, come la navigazione hotspot o il servizio di segreteria telefonica; l’SMS di ricevuta di ritorno o il servizio Ti ho Cercato.

Passa a WindTre: come attivare l’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay!

L’attivazione della WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital può essere effettuata accedendo al sito ufficiale dell’operatore, senza andare incontro ad alcuna spesa iniziale fatta eccezione per il costo previsto per la nuova SIM, pari a soli 10,00 euro; e al primo rinnovo anticipato della promozione.

L’offerta non è disponibile per tutti. WindTre consente di procedere con l’acquisto della SIM, che sarà spedita gratuitamente tramite corriere; e la contestuale attivazione della tariffa, soltanto ai clienti provenienti da uno degli operatori qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU