Nelle scorse ore, Vivo ha annunciato una nuova famiglia di smartphone appartenenti alla serie X. I flagship in questione sono il Vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+, tutti dispositivi caratterizzati da una scheda tecnica di assoluto livello.

In questo articolo andremo ad analizzare nel dettaglio la variante X70 Pro+, la più prestazionale del trio. Partiamo dal design, condiviso in larga parte con la precedente generazione ma che conta anche alcuni elementi innovativi.

Come emerso durante la presentazione, sul retro è presente un’ampia area rettangolare che integra il comparto fotografico sulla sinistra e una parte in ceramica sulla destra. La ceramica ha una superficie estremamente riflettente che crea un effetto unico quando lo si tiene in mano.

I colori disponibili al lancio sono nero, blu e arancione ma l’area della fotocamera è sempre nera per tutte le colorazioni. Tra i tre modelli cambiano i rivestimenti della scocca con la colorazione nera in vetro, che diventa in pelle per gli altri due colori.

Vivo X70 Pro+ è un flagship assolutamente interessante grazie ad una scheda tecnica incredibile

Dal punto di vista hardware, il Vivo X70 Pro+ è caratterizzato da un ampio display da 6.78 pollici dotato di una risoluzione da 2K pari a 3200 x 1440 pixel. Il pannello è un Samsung AMOLED E5 a 10-bit con refresh rate a 120Hz, touch sampling a 300Hz e luminosità massima di 1500 nits.

Sotto la scocca trova spazio il potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 888+ accompagnato da fino a 12GB di RAM LPDDDR5 e 512GB di storage interno UFS 3.1. Il comparto fotografico è composto da quattro ottiche realizzate in collaborazione con ZEISS ma tutte che possono vantare la stabilizzazione ottica OIS.

Il sensore principale è il Samsung GN1 da 50MP a cui si affianca un’ottica da 48MP con lente micro-pan-tilt e stabilizzazione orizzontale avanzata. Troviamo anche un Sony IMX663 da 12MP per i ritratti e una lente telescopica da 8MP con zoom ottico da 5x e un super zoom da 60x.

La batteria di Vivo X70 Pro+ è da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 55W con il cavo, a 50W con ricarica wireless. Lo smartphone può anche ricaricare altri device grazie alla funzione reverse charging a 10W. Completa il tutto la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e la presenza di OriginOS basata su Android 11.

Il device sarà lanciato in anteprima in Cina e si attendono notizie sul debutto dello smartphone anche in altri mercati.