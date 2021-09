Il circuito del Nürburgring Nordschleife ha una nuova regina e si tratta della Tesla Model S Plaid. La vettura elettrica ha fatto registrare un nuovo giro record sul tracciato Tedesco fermando la lancetta del cronometro su 7:35.579. Questo risultato batte di circa sette secondi il precedente primato stabilito dalla Porsche Taycan.

La notizia è stata confermata direttamente da Elon Musk su Twitter. Il CEO di Tesla ha inoltre dichiarato che si tratta di una Model S Plaid di serie, quindi senza alcuna modifica prestazionale. La vettura che ha stabilito il record al Nürburgring è la stessa che ogni appassionato può comprare dall’azienda californiana.

Inoltre, il brand ha ufficializzato il tempo di 7:35.579 come record di riferimento nonostante non sia stato il giro più veloce in assoluto. Infatti, ma la vettura ha fatto registrare un tempo più basso di circa 5 secondi ma ha scelto

Next will be modified Plaid with added aero surfaces, carbon brakes & track tires (all things that can be done without Tesla being in the loop)