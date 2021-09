Perseverance ce l’ha fatta recuperando il suo primo campione di roccia su Marte. Questo da inizio non solo alla ricerca di possibili forme di vita, ma anche a una conoscenza più completa della formazione e conformazione del Pianeta Rosso. Missione compiuta quindi recuperando il precedente fallimento quando, pensando che tutto fosse andando per il meglio, la NASA scoprì che nella provetta c’era solo atmosfera. Scopriamo ora i dettagli del nuovo successo.

“L’ho preso! Con una migliore illuminazione lungo il tubo del campione, puoi vedere che il nucleo di roccia che ho raccolto è ancora lì. Prossimamente, elaborerò questo campione e sigillerò il tubo“. È questa la traduzione del tweet pubblicato dalla NASA che sembra voler dar voce a Perseverance che è riuscito nella sua missione su Marte.

I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars

